Ягудин: никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала учеников

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на слова экс-фигуристки Екатерины Бобровой о жёстких методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Екатерина Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она априори не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Не ей судить ту методику, по которой работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников» — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, он не понимает, откуда у Бобровой такая информация.

«Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон. Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Глейхенгауз, и Мишин, и Москвина, и Жулин, и Тарасова, и Свинин, и Давыдов, и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!» — сказал Ягудин.

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Александр Жулин прокомментировал слова Бобровой о тренировках Тутберидзе.