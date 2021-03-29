Щербакова поблагодарила болельщиков за все поздравления

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поздравления с победой на чемпионате мира и днём рождения.
Щербакова поблагодарила болельщиков за все поздравления
  • Reuters

«Огромное спасибо всем за тёплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео. P. S. А я уже дома, наконец-то встретилась с моей красоткой», — написала Щербакова в своём Instagram, опубликовав фото с собакой.

28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.

Щербакова набрала по сумме двух программ 233,17 балла и стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

Ранее Щербакова заявила, что победа на ЧМ не повлияет на её дальнейшие цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить