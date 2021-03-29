Щербакова поблагодарила болельщиков за все поздравления
- Reuters
«Огромное спасибо всем за тёплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео. P. S. А я уже дома, наконец-то встретилась с моей красоткой», — написала Щербакова в своём Instagram, опубликовав фото с собакой.
28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.
Щербакова набрала по сумме двух программ 233,17 балла и стала чемпионкой мира по фигурному катанию.
Ранее Щербакова заявила, что победа на ЧМ не повлияет на её дальнейшие цели.