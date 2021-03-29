Судейская комиссия РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в конце матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила спорные эпизоды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Как сообщается на сайте РФС, арбитр принял верное решение, назначив пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме. Кроме того, ЭСК одобрила решение не засчитать мяч в ворота ЦСКА на 82-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересёк линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот», — говорится в заявлении.

Отмечается, что судья на поле и рефери VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот красно-синих.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Зенита».

Ранее сообщалось, что IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия.