В «Ахмате» рассказали об аренде Мбенге в минское «Динамо»
- Аблайе Мбенге (справа) / © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенге. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился», — цитирует Газзаева «Чемпионат».
По его словам, в клубе в целом осталось хорошее мнение о Мбенге, из-за чего никто не стал препятствовать его переходу.
«Мы приняли извинения Мбенге и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб», — сказал Газзаев.
Последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года, а в августе он самовольно покинул команду. Он перешёл в коллектив из Чечни в 2015 году. С тех пор форвард провёл 112 матчей за «Ахмат», забил 23 мяча и отдал три результативные передачи.
«Ахмат» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ.