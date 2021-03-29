В «Ахмате» рассказали об аренде Мбенге в минское «Динамо»

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил информацию о переходе нападающего команды Аблайе Мбенге в минский футбольный клуб «Динамо».

«Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенге. Имея контрактные обязательства, спортсмен не имеет права вовремя не приезжать в расположение клуба. Позже Аблайе связался с нами, извинился», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

По его словам, в клубе в целом осталось хорошее мнение о Мбенге, из-за чего никто не стал препятствовать его переходу.

«Мы приняли извинения Мбенге и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, а в конце года возвращается в клуб», — сказал Газзаев.

Последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года, а в августе он самовольно покинул команду. Он перешёл в коллектив из Чечни в 2015 году. С тех пор форвард провёл 112 матчей за «Ахмат», забил 23 мяча и отдал три результативные передачи.

«Ахмат» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одолел «Арсенал» и прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ.