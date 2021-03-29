Таркович: остались приятные воспоминания о победе Словакии над Россией на Евро-2016

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович вспомнил о победе команды над Россией на чемпионате Европы 2016 года.

«Матч на чемпионате Европы во Франции — это приятное воспоминание, не более. Но футбольная жизнь слишком стремительна. В прошлый раз мы победили Россию, но завтрашняя игра будет совсем другой», — сказал Таркович на пресс-конференции.

Тогда словаки победили со счётом 2:1.

Матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее тренер сборной Словакии рассказал о плане на матч с Россией.