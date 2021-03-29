Тренер сборной Словакии Таркович рассказал о плане на матч с Россией

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Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча с командой России в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Тренер сборной Словакии Таркович рассказал о плане на матч с Россией
  • Reuters

Он отметил, что россияне находятся в хорошей форме и действуют в агрессивном атакующем стиле, используя фланги.

«Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него — вызов для защитников любой команды», — сказал Таркович на пресс-конференции.

По его словам, игра с Россией является для его подопечных вызовом после двух не самых удачных встреч с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

«Теперь у нас есть возможность ответить болельщикам, показать свой характер в следующем матче. Я жду правильной реакции наших ребят, выполнения плана на игру с первой и до последней минуты», — добавил Таркович.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее в сборной России по футболу показали процесс подготовки к матчу со Словакией.

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