Тренер сборной Словакии Таркович рассказал о плане на матч с Россией
- Reuters
Он отметил, что россияне находятся в хорошей форме и действуют в агрессивном атакующем стиле, используя фланги.
«Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него — вызов для защитников любой команды», — сказал Таркович на пресс-конференции.
По его словам, игра с Россией является для его подопечных вызовом после двух не самых удачных встреч с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).
«Теперь у нас есть возможность ответить болельщикам, показать свой характер в следующем матче. Я жду правильной реакции наших ребят, выполнения плана на игру с первой и до последней минуты», — добавил Таркович.
Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.
Ранее в сборной России по футболу показали процесс подготовки к матчу со Словакией.