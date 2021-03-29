Sport24: «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым
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Как сообщает Sport24, коллектив из Бергамо намерен усилить позицию правого латераля, и казахстанский игрок является одним из кандидатов.
В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее источник рассказал, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича в качестве главного тренера.