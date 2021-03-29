Sport24: «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов входит в шорт-лист итальянского футбольного клуба «Аталанта».

Как сообщает Sport24, коллектив из Бергамо намерен усилить позицию правого латераля, и казахстанский игрок является одним из кандидатов.

В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее источник рассказал, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича в качестве главного тренера.