Галлямов: сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом, потому что в Швеции был очень жёсткий карантин

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Российский фигурист Александр Галлямов по прилёте в Москву поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом, потому что в Швеции был очень жёсткий карантин. Мы повидались с нашими иностранными соперниками, с которыми знаем друг друга ещё с юниорских соревнований, а теперь хочется увидеть друзей и родных. До чемпионата мира у нас был недельный сбор в Новогорске, поэтому в общей сложности не виделись с родными и близкими две недели. Очень хочется увидеться, обняться», — приводит слова Галлямова «Чемпионат».

По итогам двух прокатов пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов набрала 227,59 балла — 75,79 за короткую программу и 151,80 за произвольную, завоевав золотые медали.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.

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