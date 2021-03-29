Онопко считает, что не нужно расстраиваться из-за поражения от Франции на молодёжном Евро

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение молодёжной сборной России от команды Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Я бы не обвинял Маслова за два пенальти, которые были на нем заработаны. Для меня ключевым моментом был нереализованный гол от Захаряна в начале, но его тоже обвинять нельзя. Первый пенальти для меня спорный. Мы после него приходили в себя минут 10-15, хотя начали очень хорошо, так же, как играли с Исландией. Второй пенальти был 100%, после него не смогли прийти в себя. Во втором тайме было очень мало моментов», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

ОН отметил, что в концовке матча российской команде не удалось устроить «навал» на ворота французов.

«Наверно, для навала у нас и нет футболистов таких, как в основной сборной. Не надо расстраиваться, у Франция сейчас очень хорошая молодёжная команда. Надо обыгрывать Данию с определённой разницей в мячах. Шансы у нас есть. Нужно не отходить от своей игры. Немножко нужно подкорректировать линию обороны, добавить немного терпения и сдержанности. Было видно старание, желание, но сыграли не так, как Исландией, но там было и другое сопротивление», — добавил Онопко.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что по мнению Широкова, нельзя сваливать на Маслова поражение от Франции на молодёжном Евро.