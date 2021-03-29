Онопко считает, что не нужно расстраиваться из-за поражения от Франции на молодёжном Евро
«Я бы не обвинял Маслова за два пенальти, которые были на нем заработаны. Для меня ключевым моментом был нереализованный гол от Захаряна в начале, но его тоже обвинять нельзя. Первый пенальти для меня спорный. Мы после него приходили в себя минут 10-15, хотя начали очень хорошо, так же, как играли с Исландией. Второй пенальти был 100%, после него не смогли прийти в себя. Во втором тайме было очень мало моментов», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».
ОН отметил, что в концовке матча российской команде не удалось устроить «навал» на ворота французов.
«Наверно, для навала у нас и нет футболистов таких, как в основной сборной. Не надо расстраиваться, у Франция сейчас очень хорошая молодёжная команда. Надо обыгрывать Данию с определённой разницей в мячах. Шансы у нас есть. Нужно не отходить от своей игры. Немножко нужно подкорректировать линию обороны, добавить немного терпения и сдержанности. Было видно старание, желание, но сыграли не так, как Исландией, но там было и другое сопротивление», — добавил Онопко.
Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.
По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что по мнению Широкова, нельзя сваливать на Маслова поражение от Франции на молодёжном Евро.