Галактионов — о предстоящем матче с Данией: надо выходить и выигрывать

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказал мнение о предстоящем матче с национальной командой Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Понятно, что поражение о Франции неприятно. Немного другой теперь расклад в группе. Тренеры изучали соперника, пока не доводили до команды. Надо остыть и проанализировать всё, в спокойной обстановке довести до игроков. Не в первый раз оказываемся в такой ситуации. Теперь всё зависит от нас. Надо выходить и выигрывать», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка. 

В четвертьфинал выйдут команды, которые займут первое и второе место.

Матч Россия — Дания состоится 31 марта. В тот же день Франция сыграет с Исландией.

Ранее сообщалось, что Галактионов не считает ошибки Маслова критическими, и призвал поддержать футболиста.

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