Губерниев: Маслов уверенно штампует такие пенальти в свои ворота в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России в первом тайме матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года с национальной командой Франции.

«По первому тайму молодёжного матча Россия — Франция! Играли ничуть не хуже соперника! И моментов создали не меньше. Но Маслов уверенно штампует такие пенальти в свои ворота в РПЛ! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в своё время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо. Тренер обязан знать о такой особенности игрока». — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.

Ранее сообщалось, что арбитр Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России.