Тарасов рассказал о своём будущем в футболе

Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о своём будущем в футболе.

«Предложения от футбольных клубов? Летом всё будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он также отметил, что переход в «Сахалинец» сорвался, поскольку его не устроила предложенная зарплата.

Последним клубом 34-летнего Тарасова на данный момент является «Рубин», за который он отыграл 13 матчей и который покинул в декабре 2020 года по истечении контракта.

Ранее Георгий Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита».