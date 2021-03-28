Самедов уверен, что матч с Францией будет тяжёлым для молодёжной сборной России
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«Франция неудачно сыграла с Данией. Но не забываем, что у французов отличная молодежь», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что российская команда показала отличный футбол и добилась хорошего результата в матче с Исландией (4:1).
«Думаю, в сегодняшней игре будет ничья, но если победа, то вообще потрясающе. Ведь игра будет очень тяжелой, так как сборная Франции хочет вернуть три очка», — добавил Самедов.
Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта. Начало — 22:00 мск.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче чемпионата Европы с Францией.