Самедов уверен, что матч с Францией будет тяжёлым для молодёжной сборной России

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Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча между молодёжными сборными России и Франции на чемпионате Европы по футболу 2021 года.
Самедов уверен, что матч с Францией будет тяжёлым для молодёжной сборной России
  • © РИА Новости

«Франция неудачно сыграла с Данией. Но не забываем, что у французов отличная молодежь», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что российская команда показала отличный футбол и добилась хорошего результата в матче с Исландией (4:1).

«Думаю, в сегодняшней игре будет ничья, но если победа, то вообще потрясающе. Ведь игра будет очень тяжелой, так как сборная Франции хочет вернуть три очка», — добавил Самедов.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта. Начало — 22:00 мск.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче чемпионата Европы с Францией.

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