Бетербиев: Уайт боксировал более осторожно и собранно, чем Поветкин

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал поражение Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.

«Видно было, что Диллиан Уайт более осторожно, более собранно боксирует. Александр Поветкин тоже нацелен. Он знает, что в первом бою у него не всё получалось, Александр в первых раундах был в нокдаунах», — приводит слова Бетербиева «РЕН ТВ».

По мнению боксёра, Уайт оказался точнее в конце.

«Ключевым стал удар, который Александр пропустил. Другая картина боя по сравнению с первым», — добавил он.

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Уайт посетил раздевалку Поветкина после боя.