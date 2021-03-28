Бетербиев: Уайт боксировал более осторожно и собранно, чем Поветкин

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Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал поражение Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.
Бетербиев: Уайт боксировал более осторожно и собранно, чем Поветкин
  • Reuters

«Видно было, что Диллиан Уайт более осторожно, более собранно боксирует. Александр Поветкин тоже нацелен. Он знает, что в первом бою у него не всё получалось, Александр в первых раундах был в нокдаунах», — приводит слова Бетербиева «РЕН ТВ».

По мнению боксёра, Уайт оказался точнее в конце.

«Ключевым стал удар, который Александр пропустил. Другая картина боя по сравнению с первым», — добавил он.

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Уайт посетил раздевалку Поветкина после боя.

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