Туктамышева — о серебре на ЧМ: до сих пор не могу поверить, всё как во сне

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«До сих пор не могу поверить, всё как во сне, в хорошем сне! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем всё! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время в нужное место! Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Золотую медаль в соревнованиях женщин завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Её соотечественница Александра Трусова получила бронзовую награду. Впервые в истории ЧМ по фигурному катанию российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта.

Ранее стали известны суммы призовых российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме.

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