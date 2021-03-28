Кудряшов оценил игру сборной России в матче со Словенией на восемь баллов из десяти

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над национальной командой Словении в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Наверное, оцениваю матч на восемь баллов из десяти. Первый тайм удался, мы доминировали, и пропущенный гол получился нелогичным. А второй тайм был намного тяжелее, да и словенцы прибавили, мы начали играть где-то неправильно и меньше подборов собирать. Из-за этого вышла нервная концовка. К счастью, выиграли и заработали три очка», — рассказал Кудряшов пресс-службе сборной России.

Он отметил, что в сборной были готовы к сопернику и знали, что у словенцев крепкая команда.

«Тренерский штаб сказал, что придётся потерпеть. Присутствие болельщиков, конечно, помогало. Я, честно, соскучился по ним. Было ощущение, что пришло не 13 тыс., а полный стадион», — добавил Кудряшов.

Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Следующий матч, со Словакией, состоится 30 марта в Трнаве.

Ранее Рифан Жемалетдинов заявил, что играть за сборную России по футболу — это особая ответственность.

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