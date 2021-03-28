Жемалетдинов: когда играешь за сборную России по футболу, ответственность совсем другая

Нападающий сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над национальной командой Словении в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Надеялся, что Станислав Саламович даст шанс, и он дал его. Очень рад, что на Мальте вышел на замену, а со Словенией вовсе попал в стартовый состав. Перед игрой переживал и волновался, но это нормально, ведь, когда играешь за сборную, ответственность совсем другая. Рад, что команда выиграла. Мы прессинговали. Словенцы отдали мяч Яну Облаку, он вынес, потом произошёл непонятный кикс, и Йосип Иличич удивительным образом исполнил прямо в дальний угол. Он, конечно, классный футболист. А так чуть уступали по игре мы только в концовке, когда соперник почувствовал второе дыхание. Но мы выстояли и одержали победу», — рассказал Жемалетдинов пресс-службе сборной России.

Он отметил, что в перерыве матча Черчесов попросил действовать спокойно.

«Старались это делать, и во второй половине встречи тоже справились. Моё падение? Вроде всё неплохо. Посмотрим, сделаем разные процедуры. Думаю, к Словакии буду готов», — добавил форвард.

Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Следующий матч, со Словакией, состоится 30 марта в Трнаве.

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