Глава ФФККР назвал достойным выступление российских фигуристов на ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение о выступлении российских фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Чемпионат был довольно сложным уже начиная с организационных моментов, вызванных пандемией и карантинными мерами. Все спортсмены и тренеры оказались в довольно непривычных условиях, но все наши фигуристы выступили достойно, все без исключения. Самые искренние слова поздравлений и благодарности хочу высказать нашим фигуристам и тренерам, особые поздравления чемпионам: Ане Щербаковой, Насте Мишиной и Саше Галлямову, Вике Синициной и Никите Кацалапову. Вика с Никитой поставили замечательную точку в конце этого чемпионата», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что ФФККР старалась создать все условия для подготовки спортсменов к чемпионату мира.

«Мотивировать, дать возможность получить соревновательную практику. Безусловно, это дало свой результат», — добавил глава ФФККР.

По итогам четырёх видов соревнований россияне, выступавшие на турнире под флагом ФФККР из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), завоевали шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые.