Синицина и Кацалапов поделились эмоциями от победы на ЧМ

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свою победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Я очень рада, не знаю, что сказать, могу только улыбаться», — заявила Синицина после проката произвольного танца.

Кацалапов согласился со своей партнёршей и сказал, что сейчас также не может подобрать слов.

«Всё оставили на льду, не знаю, что говорить после такого эмоционального выплеска», — добавил фигурист, отметив высокий уровень организации турнира, а также заметив, что единственное, чего не хватало на чемпионате мира, — это болельщики.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла: 88,15 за ритмический и 133,02 — за произвольный танец и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнования танцоров на ЧМ по фигурному катанию.