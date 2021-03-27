Фигуристка Степанова — о произвольном танце на ЧМ: нам было больше нечего терять

Россиянка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала их выступление в произвольном танце на чемпионате мира в Стокгольме.

«Нам было больше нечего терять, потому что допустили грубую ошибку в ритм-танце и оказались далеко от пьедестала. Поэтому решили с тренерами откататься для себя, с душой, ни за что не переживать, чтобы достойно закончить сезон для себя и команды», — рассказала Степанова.

Она отметила, что чемпионат мира — это особенный турнир.

«Это не Гран-при и не российский старт. Получить урок на таком старте — это огромный опыт, думаю, он даст нам толчок вперёд»,— добавила фигуристка.

Судьи оценили произвольный танец Степановой и Букина в 125,75 балла. По итогам двух прокатов они набрали 208,77 балла.

Ранее сообщалось, что Авербух назвал лучшим прокат произвольного танца Степановой и Букина на ЧМ.