Волков считает, что готов драться за титул чемпиона UFC

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Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил о желании провести бой за титул чемпиона организации.
Волков считает, что готов драться за титул чемпиона UFC
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Тяжело говорить о моих перспективах. Могу сказать, что я уже вернулся в тренировочный процесс. С первой недели после моей последней победы я начал тренироваться и готовиться к предстоящим боям. Сложно сказать, кто будет следующим, поскольку поединков в тяжёлом весе будет много. Они будут громкими, с хорошими ребятами. Кто как выиграет, кто как проведёт бои — от этого и будет зависеть, какие у кого будут позиции в будущем. Конечно же, мне хотелось бы подраться за пояс. Чувствую, что я сейчас нахожусь в максимально хорошей форме, чтобы бросить вызов чемпиону. Тем не менее объективно понимаю, что для этого может понадобиться ещё один поединок. Я к этому готов», — цитирует Волкова UFC Russia.

В настоящее время россиянин занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов своего дивизиона.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, каким был экс-обладатель титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США.

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