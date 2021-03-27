Радимов: было страшно за результат во втором тайме матча со Словенией
- Reuters
«Матч против Словении — это тяжёлая, трудовая победа. Дзюба сыграл решающую роль в этой встрече, забил два гола. Когда счёт 2:1, это всегда имеет большое значение. Было страшно за результат во втором тайме, потому сборная уделила больше внимания обороне, чем атаке. Всё логично — на кону путёвка на чемпионат мира», — сказал Радимов «Чемпионату».
Благодаря победе над словенцами Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.
Ранее Губерниев выразил мнение, что Дзюба незаменим для сборной России.