Губерниев иронично отреагировал на победу сборной России над Словенией в матче отбора на ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по футболу над национальной командой Словении в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Срочно переобуваемся! Россия победила! Ну кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале ЧМ, благо уже под российским флагом. Вспоминаем срочно, пока не опередили, вспоминаем голы Дзюбы Испаниям и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем… Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит. Да, сыграли прилично. Главное — выиграли. Весь цикл будет тяжёлым. Дзюба на самом деле молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Следующий матч, со Словакией, состоится 30 марта в Трнаве.

Ранее Черчесов рассказал, как сборная России будет готовиться к матчу со Словакией.