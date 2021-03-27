Мишина рассказала, что секрет успеха Туктамышевой на ЧМ — в её любви к фигурному катанию

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Татьяна Мишина, тренер группы своего супруга Алексея Мишина, прокомментировала завоевание его подопечной Елизаветой Туктамышевой серебра чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.
Мишина рассказала, что секрет успеха Туктамышевой на ЧМ — в её любви к фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я очень рада за Лизу, вчера весь её путь перед глазами промелькнул — все её болезни, неудачи, невезение, невключение в команду, сколько же раз она не отбиралась на главные старты. Конечно, было обидно, но только такая, как Лиза, и смогла бы этот путь пройти — другая бы руки опустила. Она всегда говорит: «Пока мне нравится, я буду кататься». И этим всё сказано. Если всё это не любить, то просто невозможно каждый день так отдаваться тренировкам, как она», — приводит слова Мишиной ТАСС.

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программу.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Туктамышева является «статуей Свободы» для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст.

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