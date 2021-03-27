Тарасова считает, что Коляде необходимо разнообразить контент для борьбы за медали ЧМ

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиянина Михаила Коляды на чемпионате мира в Стокгольме.
Тарасова считает, что Коляде необходимо разнообразить контент для борьбы за медали ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У Коляды мало четверных. Два одинаковых у него, а все прыгают по пять, по четыре. Ну как так? На что рассчитывать? Он меня не разочаровал, конечно. Он понимает: у него не настолько техничная программа, как у этих выдающихся мальчиков, потому катать он должен её абсолютно чисто. Тогда можно рассчитывать на медаль. А если при этом что-то не делать, то не получится», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда занял пятое место.

Ранее Коляда рассказал, какие цели ставил перед собой на ЧМ по фигурному катанию.

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