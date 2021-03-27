Роднина поделилась мнением об идее дать Тутберидзе звание Героя России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об идее присвоить тренеру Этери Тутберидзе звание Героя России.

«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России.