Роднина поделилась мнением об идее дать Тутберидзе звание Героя России
- РИА Новости
«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.
Ранее в Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России.