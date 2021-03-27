Роднина поделилась мнением об идее дать Тутберидзе звание Героя России

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об идее присвоить тренеру Этери Тутберидзе звание Героя России.
Роднина поделилась мнением об идее дать Тутберидзе звание Героя России
  • РИА Новости

«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить