Буянова: российские фигуристки ещё раз доказали — они лучшие в мире

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Заслуженный тренер России Елена Буянова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
Буянова: российские фигуристки ещё раз доказали — они лучшие в мире
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«Хочу нас всех поздравить с золотым пьедесталом, наши девчонки ещё раз доказали — они лучшие в мире, они триумфаторы, никто с ними не сравнится. У каждой спортсменки в этом году был свой сложный путь к этому пьедесталу, потому что лёгких путей не бывает в спорте никогда, и он пройдёт. И это более значимо для каждой. Аня с Сашей — дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале. Лиза, конечно, просто восхищает — эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены, и она на пьедестале», — приводит слова Буяновой ТАСС.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию — Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе привела третью фигуристку к золоту чемпионата мира.

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