Нурмагомедов заявил, что у него нет мотивации для возвращения в MMA

Завершивший карьеру бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него нет мотивации для возвращения в смешанные единоборства.

«Ничто не придаёт мне мотивации, чтобы вернуться в клетку. Но у меня было столько близких людей, кто помог мне стать звездой, чемпионом, теперь я здесь, чтоб помочь ребятам, дать им энергию, помочь им с тренировочным лагерем, теперь это для меня главная мотивация», — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC.

Нурмагомедов владел титулом чемпиона организации в лёгком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. После боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года, он объявил о завершении карьеры и в марте 2021 года был исключён из всех рейтингов UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда.