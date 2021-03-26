В Госдуме отреагировали на преклонение арбитром Левниковым колена перед матчем Англия — Сан-Марино

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о поступке российского футбольного арбитра Кирилла Левникова, который поддержал акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем первого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

«Самая главная вещь, которой мы должны достичь, — запретить проведение политических акций, пусть даже с благими намерениями, на спортивных мероприятиях. Тем более международных. Это очень опасно. У нас многополярный мир, есть в том числе расовые и национальные различия, открытые и замороженные конфликты, разные религиозные течения и направления. Что касается Левникова, вставать на колено или нет — личное дело любого гражданина. У нас нет регламентирующих положений», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов.