Кацалапов ответил, станет ли возможная победа на ЧМ преимуществом перед Олимпиадой

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, ответил на вопрос, станет ли возможная победа на чемпионате мира преимуществом перед Олимпиадой 2022 года.

«Думаю, некоторое преимущество есть, так как в нашем виде спорта есть международный рейтинг, за удачное выступление мы получаем рейтинговые очки. Но это сторонняя вещь. Но для пары в ранге чемпиона, если она так же продолжит свой путь, это будет лучше», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Кацалапов признался, что год получился для него и Синициной непростым и им хочется поскорее его забыть.