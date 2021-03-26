Кацалапов ответил, станет ли возможная победа на ЧМ преимуществом перед Олимпиадой

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, ответил на вопрос, станет ли возможная победа на чемпионате мира преимуществом перед Олимпиадой 2022 года.
Кацалапов ответил, станет ли возможная победа на ЧМ преимуществом перед Олимпиадой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Думаю, некоторое преимущество есть, так как в нашем виде спорта есть международный рейтинг, за удачное выступление мы получаем рейтинговые очки. Но это сторонняя вещь. Но для пары в ранге чемпиона, если она так же продолжит свой путь, это будет лучше», — сказал Кацалапов на пресс-конференции.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Кацалапов признался, что год получился для него и Синициной непростым и им хочется поскорее его забыть.

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