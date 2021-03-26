Букин: рады выступать на ЧМ по фигурному катанию, даже когда на трибунах никого нет

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, заявил, что рад участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Букин: рады выступать на ЧМ по фигурному катанию, даже когда на трибунах никого нет
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Тяжёлое было начало сезона. Не смогли поучаствовать в некоторых стартах. Слава богу, всё в прошлом. Мы в строю, мы здесь. Рады участвовать в чемпионате мира. Много ходило сомнений, будет ли он. Рады кататься здесь, даже когда на трибунах никого нет», — сказал Букин после проката.

По итогам ритм-танца Степанова и Букин набрали 83,02 балла.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ.

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