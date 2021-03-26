Ковтун оценил слова Бойковой в адрес Москвиной после произвольной программы на ЧМ

Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун прокомментировал слова выступающей в паре с Дмитрием Козловским российской фигуристки Александры Бойковой в адрес их тренера Тамары Москвиной после произвольной программы в Стокгольме.

«Возможно, первое место в короткой программе поддавливало Бойкову и Козловского, раньше времени начали думать о победе. Что касается фразы Бойковой в адрес тренера, то ей просто обидно. Наверное, ребята столкнулись с какими-то трудностями, в этот момент их обошли. Тренер — не твоя собственность: у него своя жизнь и своя карьера. Никто не будет придерживать сильных новичков», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что точно не стоит уходить от такого тренера, как Москвина, так как у Бойковой и Козловского просто появился ещё один сильный конкурент в их группе.

«Что касается Мишиной и Галлямова, то ребята — молодцы! Они дебютанты, которые сразу стали чемпионами мира. В этой паре гигантский запас того, что можно улучшить: и харизма, и катание, и костюмы», — сказал Ковтун.

После проката Бойкова подошла к Москвиной и сказала: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Она подразумевала Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые завоевали в итоге золото, тогда как Бойкова и Козловский стали третьими.

Ранее Дилан Москович заявил, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не должны были победить в соревнованиях пар на ЧМ.