Москович заявил, что Мишина и Галлямов не должны были победить в соревнованиях пар на ЧМ

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Канадский фигурист Дилан Москович прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
Москович заявил, что Мишина и Галлямов не должны были победить в соревнованиях пар на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«От программы Суй и Хань захватывает дух. Они выступают очень красиво, их программа — шедевр. Китайцы проделали хорошую работу, показали потрясающее катание, и я считаю, что они должны были победить», — приводит слова Московича CBC.

Москович заявил, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не должны были победить в соревнованиях пар.

«Что касается победы Мишиной и Галлямова, я даже не знаю… Даже они не знают, что сказать! Их интервью после проката получилось очень милым. Так это выглядит, когда тинейджеры впервые побеждают на чемпионате мира. Они не промахнулись. Не знаю, что они сделали, но попали точно в цель», — добавил он.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Суй Вэньцзин и Хань Цунь из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.

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