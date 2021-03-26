Слуцкая — о победе Мишиной и Галлямова на ЧМ: разорвали китайцев
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«Мы всегда ждём побед! Очень приятно, что победили дебютанты. Тихо и спокойно выиграли у всех. Разорвали китайцев. К сожалению, другие наши пары допустили достаточное количество ошибок, поэтому не было возможности бороться за первое место», — приводит слова Слуцкой «Чемпионат».
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.