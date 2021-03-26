Слуцкая — о победе Мишиной и Галлямова на ЧМ: разорвали китайцев

Призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Мы всегда ждём побед! Очень приятно, что победили дебютанты. Тихо и спокойно выиграли у всех. Разорвали китайцев. К сожалению, другие наши пары допустили достаточное количество ошибок, поэтому не было возможности бороться за первое место», — приводит слова Слуцкой «Чемпионат».

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.