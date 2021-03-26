В волейбольном «Зените» отреагировали на драку болельщика со стюардами

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» прокомментировал инцидент, который произошёл после финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) против московского «Динамо».

«Надеемся, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) разберётся в этом инциденте и сделает всё для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдёт в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачён чем-либо подобным», — говорится в заявлении на официальном сайте ВК «Зенит».

В петербургском клубе также потребовали от «Динамо» пресечь оскорбления и «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24). После игры произошёл неприятный инцидент. Во время церемонии награждения болельщик московского клуба выбежал на площадку, чтобы поздравить волейболистов, но был избит службой безопасности. У болельщика подозрение на перелом шейного позвонка. После матча его увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что стюарды «Зенита» избили болельщика «Динамо» в финале кубка ЕКВ.