В волейбольном «Зените» отреагировали на драку болельщика со стюардами

Короткая ссылка
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» прокомментировал инцидент, который произошёл после финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) против московского «Динамо».
В волейбольном «Зените» отреагировали на драку болельщика со стюардами
  • РИА Новости

«Надеемся, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) разберётся в этом инциденте и сделает всё для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдёт в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачён чем-либо подобным», — говорится в заявлении на официальном сайте ВК «Зенит».

В петербургском клубе также потребовали от «Динамо» пресечь оскорбления и «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24). После игры произошёл неприятный инцидент. Во время церемонии награждения болельщик московского клуба выбежал на площадку, чтобы поздравить волейболистов, но был избит службой безопасности. У болельщика подозрение на перелом шейного позвонка. После матча его увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что стюарды «Зенита» избили болельщика «Динамо» в финале кубка ЕКВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить