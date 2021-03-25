Сёмин пожелал удачи Фарфану в чемпионате Перу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи перуанскому форварду Джефферсону Фарфану, перешедшему из столичной команды в перуанский «Альянс Лима».
Сёмин пожелал удачи Фарфану в чемпионате Перу
  • Reuters

«Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня», — написал Сёмин в своём Instagram.

36-летний Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 по 2020 год. В его активе 25 голов и 12 голевых передач в 69 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, победителем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.

Ранее Мирзов признался, что намерен вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить