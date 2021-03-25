Сёмин пожелал удачи Фарфану в чемпионате Перу
- Reuters
«Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня», — написал Сёмин в своём Instagram.
36-летний Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 по 2020 год. В его активе 25 голов и 12 голевых передач в 69 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, победителем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.
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