Сёмин пожелал удачи Фарфану в чемпионате Перу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи перуанскому форварду Джефферсону Фарфану, перешедшему из столичной команды в перуанский «Альянс Лима».

«Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня», — написал Сёмин в своём Instagram.

36-летний Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 по 2020 год. В его активе 25 голов и 12 голевых передач в 69 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, победителем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.

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