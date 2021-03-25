Уайт: я буду делать то, что нужно для победы над Поветкиным

Британец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от второго поединка с российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным.

«Это важный бой в моей карьере. Это бокс, тут бывают не только победы. Я знаю, как возвращаться после неудач, знаю, как доказывать всем, что они ошибались насчёт меня», — приводит слова Уайта пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Он отметил, что ему необходима победа над Поветкиным.

«Я ненавижу проигрывать, и я хочу сравнять счёт — 1:1. Таков мой план. Я был в разных боях, я подстраивался под соперника и выигрывал разными способами. Я буду делать то, что нужно для победы. Мой тренер подготовил разные планы, мы работали над многими аспектами, так что неважно, каким способом, главное — победа», — добавил британец.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. В итоге он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Ранее Поветкин заявил, что не думает о том, чтобы обязательно нокаутировать Уайта во второй раз.