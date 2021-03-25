Коган — о выступлении фигуриста Семененко: для первого раза очень хорошо

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступления Евгения Семененко и Михаила Коляды в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Семененко можно оценить очень позитивно, выполнил свою задачу. В короткой программе выполнил всё, что заполировал, с серьёзным контентом — два четверных прыжка. Для первого раза очень хорошо, что занял десятое место. Есть с чем идти дальше», — приводит слова Когана «Чемпионат».

Он также отметил, что Коляда порадовал хорошим прокатом.

«Жаль, что допустил небольшую ошибку на каскаде. Но достойно выступил, получил хорошие оценки. Ждём дальше соревнований», — добавил гендиректор ФФККР.

По итогам короткой программы Коляда занимает четвёртое место, набрав за своё выступление 93,52 балла, а Семененко, проводящий первый в карьере взрослый чемпионат мира, с 86,86 балла — десятый.

Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее Семененко заявил, что сконцентрирован на выступлениях на ЧМ и не думает об оценках.