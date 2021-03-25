Тренировка сборной Германии была отменена из-за коронавируса у одного из футболистов

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн получил положительный результат теста на коронавирус, находясь в сборной Германии.

Об этом сообщает Bild. Футболист тренировался вместе с командой 24 марта, а на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус. Утренняя тренировка сборной Германии перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Исландией была отменена, а футболисты немецкой сборной остались в номерах отеля. Пока неизвестно, состоится ли поединок.

Встреча должна пройти в Дуйсбурге 25 марта и начаться в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных.