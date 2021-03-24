Нобоа назвал настоящим профессионалом футболиста «Локомотива» Ротенберга

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Ростову», защитнике Борисе Ротенберге, который на данный момент защищает цвета московского «Локомотива».

«Боря — в порядке, он настоящий профессионал. Если у игрока не самый высокий уровень мастерства, то компенсировать это он может ежедневной упорной работой на тренировках. И Боря отдавался на все сто на каждом занятии!» — цитирует Нобоа Sport24.

Он отметил, что если бы Ротенберг не тренировался с таким упорством, то не стал бы профессиональным футболистом, и неправильно говорить, что защитник мог бы заниматься чем-то другим.

34-летний Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей.

Ранее Нобоа вспомнил об угрозах со стороны болельщиков «Динамо».