Черчесов рассказал, как хотел подписать в «Спартак» Модрича

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся трансфере хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в московский «Спартак».

«В своё время я привёл в «Спартак» Стипе Плетикосу, хотел ещё и молодого Модрича подписать. Но, к сожалению, не удалось это осуществить. Его сложившаяся карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает играть за сильнейший европейский клуб», — приводит слова Черчесова Jutarnji List.

Он также отметил, что Модрич был одним из самых полезных игроков сборной Хорватии на ЧМ-2018, на котором хорватам удалось выйти в финал. По словам специалиста, он не удивился, когда Модрича выбрали лучшим футболистом 2018 года.

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Ранее Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия.