В Португалии в ворота второй команды «Бенфики» забили красивый мяч рабоной

В матче 25-го тура португальской футбольной Сегунды между «Бенфикой Б» и «Лейшойнш» был забит красивый мяч ударом рабона.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

На 55-й минуте игры хавбек «Лейшойнша» Жока ворвался в штрафную соперника, на замахе убрал защитника и нанёс удар рабоной, который увенчался голом.

Тем не менее встреча завершилась победой «Бенфики Б».

Ранее сообщалось, что в Португалии вратарь забил мяч ударом через всё поле.