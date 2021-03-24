В Португалии в ворота второй команды «Бенфики» забили красивый мяч рабоной
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».
На 55-й минуте игры хавбек «Лейшойнша» Жока ворвался в штрафную соперника, на замахе убрал защитника и нанёс удар рабоной, который увенчался голом.
Тем не менее встреча завершилась победой «Бенфики Б».
Ранее сообщалось, что в Португалии вратарь забил мяч ударом через всё поле.
Видел крутые рабоны? А рабонище?— Матч ТВ (@MatchTV) March 23, 2021
Быстрее смотри на шедевр из португальской Сегунды 😍
📹 SNTV/Benfica TV pic.twitter.com/PuxNbBakxE