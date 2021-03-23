«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» в баскетбольной Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» одержал победу над турецким «Тюрк Телеком» в матче второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 96:82.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кейси Шеперд, который набрал 32 очка. В составе коллектива из Анкары 18 баллов в свой актив записал Мохаммед Байгюль.

25 марта российская команда сыграет в рамках турнира с греческим клубом АЕК.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче баскетбольного Еврокубка.