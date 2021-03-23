«Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» в баскетбольной Лиге чемпионов
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 96:82.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кейси Шеперд, который набрал 32 очка. В составе коллектива из Анкары 18 баллов в свой актив записал Мохаммед Байгюль.
25 марта российская команда сыграет в рамках турнира с греческим клубом АЕК.
Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче баскетбольного Еврокубка.