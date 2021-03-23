СМИ: Головиным интересуются ряд европейских футбольных клубов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Александр Головин — игрок европейского уровня. Это свершившийся факт. Поэтому к нему есть устойчивый интерес со стороны разных клубов. Однако о конкретике говорить пока рано», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Головин принял участие в 16 матчах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач за «Монако». Контракт с клубом из Монте-Карло действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Монако» рассмотрит продажу Головина.