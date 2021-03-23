Роднина оценила намерение Трусовой исполнить три четверных прыжка на ЧМ по фигурному катанию

Советская фигуристка и депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала намерение российской фигуристки Александры Трусовой исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Было бы замечательно, если бы намерение Александры Трусовой воплотилась в жизнь, но от математического вычисления элементов до их исполнения на соревнованиях достаточно большой шаг. Самое лучшее для нас всех — просто немножко подождать и наслаждаться фигурным катанием», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.