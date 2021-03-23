Мозер назвала потрясающей программу Коляды

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Известный тренер Нина Мозер положительно оценила программу Михаила Коляды в преддверии чемпионата мира в Стокгольме.
Мозер назвала потрясающей программу Коляды
  • РИА Новости

«Понятно, что в мировом фигурном катании есть два явных лидера. Но шансы Миши Коляды я оцениваю тоже достаточно высоко. В начале сезона мне задавали вопрос по поводу наших ребят и как-то все списывали Мишу из числа фаворитов. Я же говорила, что жду от него многого. То, что с ним сделал профессор Алексей Николаевич Мишин, вызывает восхищение», — приводит слова Мозер «Советский спорт».

По словам специалиста, опытный тренер умеет делать из фигуристов чемпионов, а Коляда в последнее время начал кататься стабильно и уверенно. Мозер выразила надежду, что россиянин на первенстве планеты как минимум завоюет медаль.

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