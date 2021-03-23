Отец Захаряна не исключил, что в будущем его сын может играть за сборную Армении

Короткая ссылка
Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, высказался на тему перспективы сына быть заигранным за сборную России по футболу.
Отец Захаряна не исключил, что в будущем его сын может играть за сборную Армении
  • ©Пресс-служба ФК "Динамо" (Москва)

«Пускай он сам решает. И Армения — наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодёжную сборную России. Думаю, если всё сложится, то он будет играть за сборную России. Но забегать наперёд не хочется… Пускай пока играет, забивает, растёт», — цитирует отца футболиста Sport24.

17-летний Захарян попал в заявку молодёжной сборной России для участия в чемпионате Европы.

Ранее отец футболиста Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от его сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить