Отец Захаряна не исключил, что в будущем его сын может играть за сборную Армении

Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, высказался на тему перспективы сына быть заигранным за сборную России по футболу.

«Пускай он сам решает. И Армения — наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодёжную сборную России. Думаю, если всё сложится, то он будет играть за сборную России. Но забегать наперёд не хочется… Пускай пока играет, забивает, растёт», — цитирует отца футболиста Sport24.

17-летний Захарян попал в заявку молодёжной сборной России для участия в чемпионате Европы.

Ранее отец футболиста Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от его сына.