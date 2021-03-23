Отец Захаряна не исключил, что в будущем его сын может играть за сборную Армении
- ©Пресс-служба ФК "Динамо" (Москва)
«Пускай он сам решает. И Армения — наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться. Сейчас он играет за молодёжную сборную России. Думаю, если всё сложится, то он будет играть за сборную России. Но забегать наперёд не хочется… Пускай пока играет, забивает, растёт», — цитирует отца футболиста Sport24.
17-летний Захарян попал в заявку молодёжной сборной России для участия в чемпионате Европы.
Ранее отец футболиста Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от его сына.