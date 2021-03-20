Комбаров: Кокорин очень полезный игрок — он выполняет работу, которую многие критики не видят

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказал мнение о переходе форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Для Саши это новый виток футбольного вдохновения, новый этап его карьеры, полная смена быта и круга общения. Он хороший футболист. Кокорин умеет забивать, цепляться за мяч. Пусть у него не было сезонов, где бы он был лучшим бомбардиром, но он очень полезный игрок для команды, выполняет много работы, которую многие критики не видят. Саша совершает много черновых действий и даёт большой объём работы», — приводит слова Комбарова Sport24.

29-летний Кокорин, перешёл в «Фиорентину» в конце января и сыграл всего в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее появилась информация, что Кокорин может пропустить три матча в Серии А, так как усугубил старую травму.

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