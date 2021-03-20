Комбаров — о переходе Миранчука в «Аталанту»: пока Европа на Россию смотрит свысока

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказал мнение о переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«Я рад за него. Алексей играет в Европе, забивает голы. Именно за счёт таких трансферов на наш российский футбол будут чаще, чем сейчас, обращать внимание. А пока Европа на нас смотрит чуть-чуть свысока», — приводит слова Комбарова Sport24.

25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. С тех пор он провёл 22 матча за команду из Бергамо и записал в свой актив пять голов и одну голевую передачу.

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