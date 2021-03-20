Глушаков: многие пишут, что надо остановить «Зенит» в интересах «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Мне уже многие пишут, что надо их остановить в интересах «Спартака». Но здесь не в этом дело. Есть «Химки», у нас свои задачи — хорошо сыграть в сборных, вернуться, а тем, кто не в сборной, хорошо подготовиться и уже тогда выходить на футбольное поле, добиваться, надеюсь, положительного результата с любым соперником», — цитирует Глушакова Sport24.

Глушаков отметил, что «Химки» обезопасили себя от прямого вылета, но не собираются на этом останавливаться. По его мнению, многие игроки в подмосковной команде растут и выкладываются.

«Запредельная самоотдача — залог успеха «Химок», — подчеркнул Глушаков.

Матч между «Зенитом» и «Химками» состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге.

Глушаков с 2013 по 2019 год защищал цвета «Спартака».

Ранее Глушаков выразил мнение, что заслуживает вызова в сборную России по футболу.